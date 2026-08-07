Cepeda anuncia un "Gabinete de la Vida" para hacer oposición a las políticas de De la Espriella

Archivo - El excandidato a la Presidencia de Colombia Iván Cepeda - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la Presidencia de Colombia Iván Cepeda ha anunciado este viernes desde la localidad de Barranquilla un "Gabinete de la Vida" para hacer oposición "desde la razón" a las políticas de Abelardo de la Espriella, horas antes de que este sea investido presidente, en Cali.

Ante centenares de personas, ha precisado que este "gabinete" tiene por misión "controvertir con sólidos argumentos e información las políticas del" Ejecutivo ultraderechista que este viernes tomará posesión.

Asimismo, esta oposición busca "avanzar y profundizar al máximo en las reformas sociales que no permitiremos le sean arrebatadas a la gente". "No responderemos al odio con odio, ni al autoritarismo con violencia. Responderemos con la fuerza de la razón, con la movilización ciudadana, con la organización popular y con la esperanza", ha señalado el senador.

"La desobediencia civil pacífica que hoy comienza a expresarse constituye una respuesta democrática frente a lo que consideramos una grave amenaza para la República. Será una desobediencia inspirada en la Constitución, en los principios de la no violencia y en la defensa inquebrantable de la dignidad humana", ha declarado acompañado por diputados del Pacto Histórico.

Durante su intervención, Cepeda ha reiterado que no reconoce la legitimidad de De la Espriella para presidir el país, alegando que este será "agente al servicio de los intereses de Estados Unidos", lo cual, representa una "incompatibilidad insalvable" con el deber de representar la soberanía y los intereses de Colombia.

"El juramento que rendirá en pocas horas es un acto que protocolizará el sometimiento de nuestra independencia a la voluntad y a la dominación del gobierno de Estados Unidos", ha agregado, evocando los vínculos del presidente electo con Alex Saab, del que fue abogado, y con grupos paramilitares.

El excandidato presidencial, que ha sacado pecho de lo alcanzado durante el mandato del presidente saliente, Gustavo Petro, ha advertido de que el programa de De la Espriella supone una "amenaza real para los fundamentos de la democracia en Colombia", por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "defender la vida, la democracia, la justicia, la equidad y las reformas sociales conquistadas, la cultura de la diversidad, la soberanía nacional, el respeto por los derechos humanos, la naturaleza, el agua".

"Nada de lo alcanzado habría sido posible sin la voluntad colectiva de un pueblo que decidió creer que Colombia podía ser distinta. Nada de lo alcanzado dejaremos que se pierda. Lucharemos hasta el limite y más, para garantizar y ampliar los derechos del pueblo colombiano", ha asegurado.

"Hoy culmina una fase. Pero la historia de las transformaciones no se detiene ni aquí ni ahora. Las conquistas alcanzadas las logramos con el pueblo, pertenecen al pueblo y será el pueblo quien las defienda, las preserve y las lleve aún más lejos", ha manifestado.

Cepeda ha hecho este discurso desde Barranquilla, horas antes de que De la Espriella sea investido presidente de Colombia, una ceremonia que tendrá lugar en Cali, y del que se ausentarán tanto Petro como el excandidato por el Pacto Histórico.