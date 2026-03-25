Cerca de 1.100 muertos y más de 3.000 heridos por ataques de Israel contra Líbano desde principios de marzo

Columnas de humo se elevan tras un ataque aéreo de Israel en un suburbio al sur de la capital libanesa, Beirut - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.100 personas han muerto y más de 3.000 han resultado heridas a causa de los ataques lanzados por Israel contra Líbano desde principios de marzo, días después de iniciar su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán, según un nuevo balance de las autoridades libanesas.

El Ministerio de Sanidad ha cifrado en 1.094 los muertos y 3.119 los heridos, incluidos 22 fallecidos y 153 heridos en las últimas 24 horas. Los ataques de Israel han matado a 121 menores de edad y provocado heridas en otro 395 desde el 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií libanés Hezbolá retomó el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí, en represalia por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Además, según los datos del Gobierno libanés, 42 profesionales sanitarios han muerto y otros 119 han resultado heridos; una veintena de ambulatorios han sido objeto de ataques israelíes, mientras que cinco hospitales se han visto obligados a cerrar por la misma causa, a lo que se suman más de un millón de personas desplazadas.

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este mismo martes de que las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército de Israel "abarcan el 14% del territorio libanés y han provocado el desplazamiento de uno de cada cinco habitantes del país". "Incluso en zonas fuera de las áreas designadas como zonas de evacuación, incluyendo partes de Beirut y el sur del país, la población vive bajo la amenaza constante de ataques aéreos y con drones", ha lamentado en un comunicado.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

Este miércoles el partido-milicia chií ha recalcado que negociar con Israel mientras mantiene su ofensiva contra Líbano equivaldría a "una rendición", rechazando así la iniciativa del presidente libanés, Joseph Aoun, para iniciar un proceso de conversaciones con el país vecino.