Cerrado el Aeropuerto de la Ciudad de Londres tras el hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial

El Aeropuerto de la Ciudad de Londres ha sido cerrado en la madrugada de este lunes tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en un muelle en el Támesis ubicado cerca de la pista de aterrizaje.

El aeropuerto ha indicado en un comunicado publicado en su página web que la bomba ha sido localizada en el muelle Rey Jorge V en el marco de unas obras en la zona, agregando que la Policía ha decretado una zona de exclusión de 214 metros en el lugar.

"Se aconseja a todos los pasajeros que vayan a viajar desde el Aeropuerto de la Ciudad de Londres que contacten con su aerolínea para más información. Se aconseja a los pasajeros no viajar al aeropuerto hasta nuevo aviso", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que las autoridades aeroportuarias "están colaborando totalmente" con la Policía Metropolitana, la Marina Real británica y el municipio londinense de Newham.

Por su parte, la Policía Metropolitana ha manifestado que especialistas de la Marina Real británica "han confirmado la naturaleza del artefacto", resaltando que "las operaciones para su retirada están en marcha".

Londres fue objetivo de una intensa campaña de bombardeos por parte de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, en el marco del 'Blitz' de la Alemania nazi contra territorio británico entre 1940 y 1941.

