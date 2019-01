Cesado el 'número dos' de la Fiscalía eslovaca por contactar con una detenida por el asesinato de Jan Kuciak

Publicado 15/01/2019 18:04:05 CET

BRATISLAVA, 15 Ene. (Reuters/EP) -

El fiscal general de Eslovaquia ha cesado a su 'número dos' después de que se haya conocido que intercambió mensajes en Facebook con una mujer detenida como presunta responsable del asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak, que fue tiroteado el año pasado junto a su prometida.

"El fiscal general, Jaromir Ciznar, ha apartado del cargo a su subalterno Rene Vanek por las informaciones aparecidas en los medios y que han sido verificadas con múltiples fuentes", ha anunciado una portavoz del Ministerio Público, que ha confirmado que el cese es "efectivo a partir de hoy".

La Policía detuvo a cuatro personas en octubre por su presunta relación con el doble crimen, entre ellas una mujer de siglas A.Z. --Alena Zsuzsova, según los medios-- que habría ordenado el asesinato de Kuciak. Ahora se ha conocido que Vanek intercambió mensajes con esta mujer antes de su arresto.

El vicefiscal ha explicado al diario 'Dennik N' que hablaba por Internet con la sospechosa desde 2013, pero que nunca la conoció en persona y que solo sabía de ella un seudónimo. Su último contacto tuvo lugar en septiembre de 2018, tres días antes del arresto, y no se enteró de su identidad hasta después de la detención, ha añadido.

Vanek ha alegado que no informó a sus superiores porque no creía que hubiese un conflicto de intereses y la mujer no había tenido ningún acceso a informaciones sobre el caso Kuciak. Varios políticos también han reconocido que habían recibido mensajes de la sospechosa, cuyas motivaciones no han trascendido.