Cesan en Perú al director de la cárcel donde está Castillo tras revelarse que su hija fue contratada por su partido

Archivo - Pedro Castillo, expresidente de Perú. - stringer / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) peruano ha cesado al director de la cárcel de Barbadillo, Calixto Lucero Rodríguez, tras revelarse presuntas irregularidades en la contratación de su hija por parte del partido Juntos por el Perú, afín al expresidente Pedro Castillo, quien cumple pena en este centro.

El INPE ha dado a conocer la noticia este lunes por la noche, después de que la cadena América Televisión diera a conocer que tanto la hija de Lucero Rodríguez, como los de otros agentes del INPE encargados de la vigilancia de Castillo fueron contratados como trabajadores del partido en el Congreso.

"La medida responde a los graves hechos ocurridos y constituye una acción inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento penitenciario", ha señalado el INPE en un mensaje en redes sociales, en el que ha anunciado a Claudio Lino Andia Nina como remplazo de Lucero Rodríguez.

"El INPE reafirma su compromiso con una gestión segura y transparente, y continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley en los establecimientos penitenciarios", ha señalado.

En declaraciones a RPP, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, ha alertado de que esta relación laboral de los hijos de agentes del INPE con partidos afines a Castillo supone un riesgo para la seguridad y la neutralidad de esta centro, conocido como la 'cárcel de los presidentes' por quien ha acogido o acoge.

Pedro Castillo se encuentra desde diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo, en Lima, donde cumple una pena de once años y medio de prisión por delitos de rebelión y conspiración tras intentar disolver el Congreso, dictada en 2025.

Con el paso del tiempo, estas instalaciones, que fueron diseñadas en un principio para albergar al expresidentes Alberto Fujimori, han acogido y siguen haciéndolo a otras figuras de alto perfil de la política peruana, como son los casos de los también antiguos jefes de Estado, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo.