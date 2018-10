Chile.- La hija de Pinochet retira su petición de asilo político en EEUU

Actualizado 28/01/2006 0:50:20 CET

SANTIAGO, 27 Ene. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -

La hija del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Inés Lucía, que se encuentra prófuga de la justicia chilena en Washington, retiró hoy su petición de conseguir asilo político en Estados Unidos, según informaron fuentes oficiales.

El hijo de Inés Lucía, Rodrigo García, llegó hace pocos momentos a Washington y según dijo a la radio 'Cooperativa' de Santiago "Pretendo regresar con mi madre a Chile para que se presente en los tribunales".

Fuentes judiciales confirmaron a Europa Press que Estados Unidos expulsaría a Inés Lucía de su territorio y, según corresponde a la ley, referiría su envío a Buenos Aires, Argentina, donde cogió el avión a Washington el pasado domingo. Sin embargo, ya que el juez Carlos Cerda, que investiga las cuentas del Riggs, dictó una orden de detención que tiene vigencia en Argentina, la primogénita del ex dictador optaría por volver directamente a Santiago para presentarse ante el Magistrado. La fuente indicó que el Departamento de Seguridad Interior, a cargo de los asuntos de inmigración, deseaba todavía asegurarse si la petición de retiro obedecía a que la solicitante estaba o no actuando bajo coerción, por lo que la retirada de asilo no fue concedida a la hija de Pinochet de forma inmediata.

La hija mayor del ex gobernante de facto viajó el pasado domingo a Buenos Aires y luego a Washington, donde fue detenida. El abogado Hugo Ortiz de Filippi, defensor de la hija del ex dictador Augusto Pinochet, recomendó hoy desde Santiago públicamente a su clienta que regrese a Chile para que enfrente a los tribunales y dijo que la fuga de Inés Lucía al país norteamericano fue "muy mala idea" y la había instado a regresar por "su propia voluntad" al país chileno.