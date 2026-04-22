China agradece a varios países africanos el veto al sobrevuelo del avión del presidente de Taiwán

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de China han agradecido este miércoles a Mauricio, Seychelles y Madagascar el veto a la entrada en sus respectivos espacios aéreos del avión en el que iba a viajar el presidente de Taiwán, Lai Ching Te, lo que ha provocado finalmente que haya tenido que cancelar su viaje a Esuatini.

El Ministerio de Exteriores ha elogiado así en un comunicado la adopción de esta medida al considerar que Taiwán es una provincia más bajo su soberanía e insistir en la necesidad de bloquear las acciones de "fuerzas separatistas" de la isla.

El portavoz de Ministerio, Guo Jiakun, ha destacado que "todos los países africanos, con la única excepción de Esuatini, han establecido relaciones diplomáticas con China". "Estos países han reiterado en numerosas ocasiones que apoyan firmemente el principio de una sola China, que solo existe una China en el mundo, que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China, que el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legal que representa a toda China, y que apoyan firmemente todos los esfuerzos del Gobierno chino lograr la reunificación nacional", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que China "aplaude el compromiso de estos países con el principio de una sola China, que es totalmente consistente con el Derecho Internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales". "Está muy claro que ya no existe un supuesto presidente. Cualquiera que use ese falso título está actuando en contra de la historia y solo atraerá la deshonra sobre sí mismo", ha aclarado.

Además, ha manifestado que este principio es hacia el que "tiende la opinión pública" y ha reafirmado que "defenderlo es lo correcto". "Nadie puede detener jamás la eventual reunificación de China. Los intentos separatistas dirigidos a la independencia de Taiwán son solo fútiles y están condenados al fracaso", ha zanjado.

"PRESIÓN" SOBRE LOS PAÍSES AFRICANOS

Se trata de la primera vez que un presidente taiwanés tiene que cancelar un viaje al extranjero ante la negativa de terceros a dejar que su avión atraviese su espacio aéreo, y las autoridades de Taiwán han calificado la decisión de "acto de servidumbre" hacia Pekín, que busca echar por tierra los intentos de Taipéi de establecer relaciones diplomáticas oficiales.

Así, las autoridades taiwanesas han acusado a Pekín de hacer uso de la "coacción económica" para lograr el veto, mientras que el propio Lai ha acusado a China de estar "presionando a los países africanos" para que revocaran el permiso de vuelo a través de sus espacios aéreos.

Lai ha afirmado en un mensaje difundido a través de redes sociales que las "acciones represivas" de China demuestran la amenaza que "los Estados autoritarios suponen para el orden internacional, la paz y la estabilidad". "Ninguna amenaza o represión puede cambiar la determinación de Taiwán de relacionarse con el mundo, ni puede negar la capacidad de Taiwán para contribuir a la comunidad internacional", ha aseverado.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.

El partido estuvo al frente de Taiwán durante cinco décadas como partido único hasta la llegada de la democracia a la isla y tiene como objetivo prioritario la unificación de la misma bajo la bandera china. Cheng ha defendido contra viento y marea el llamado Consenso de 1992, las líneas maestras de la política pro-China del Kuomintang.