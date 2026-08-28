China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse

NUWAKOT, Aug. 27, 2026 -- This photo taken on Aug. 27, 2026 shows destroyed buildings along the Trishuli River after a massive flash flood in Nuwakot, Nepal. Nepal's National Disaster Risk Reduction Management Authority said that as many as 359 bodies ha - Europa Press/Contacto/Sulav Shrestha

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han alertado este viernes del riesgo de un nuevo desastre en la zona afectada por la devastadora riada del martes en la frontera con Nepal, después de detectar que un lago formado por los restos del glaciar derrumbado haya empezado a desbordarse, forzando a suspender las labores de búsqueda y rescate en la zona.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión estatal china, CCTV, los equipos de rescate habían llegado a una zona situada a unos tres kilómetros del puerto de Gyrong en la frontera cuando se ha detectado que el lago de barrera, con unos dos millones cúbicos de agua y generado río arriba por la enorme riada, ha empezado a desbordarse.

La situación ha sido considerada como de alto riesgo por posibles inundaciones o deslaves de barro y rocas, motivo por el que las autoridades han dado orden de que los equipos de rescate se desplacen a otra zona considerada segura a la espera de órdenes por parte del centro de mando que está coordinando las labores, con el objetivo de intentar evitar mayores víctimas.

Por el momento, las autoridades chinas han reubicado a cerca de 500 personas en zonas afectadas por la inundación y avalancha de detritos, mientras que 555 turistas que quedaron atrapados en esta área cercana a la frontera con Nepal han sido evacuados, sin que por ahora haya detalles sobre sus identidades.

Un experto del Ministerio de Recursos Naturales de China ha subrayado durante la jornada que el desastre fue una cadena de sucesos que comenzó con una avalancha de hielo a gran altitud y evolucionó hasta convertirse en un flujo de detritos de alta velocidad antes de impactar contra las instalaciones fronterizas en Gyirong, descartando la posibilidad de un desbordamiento de un lago glaciar.

En este sentido, Guo Zhaocheng, director del centro de investigación y supervisión de desastres geológicos del Centro Chino de Prospección Aerogeofísica y Teledetección para Recursos Naturales, ha argumentado que la avalancha de hielo, proveniente de un glaciar de gran altitud, descendió ladera abajo y se convirtió en un flujo de detritos a alta velocidad que entró en el río Donglin Tsangpo antes de continuar su recorrido hacia Nepal, según ha recogido el diario 'People's Daily'.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) destacó el jueves que la devastadora inundación habría estado causada por "el colapso de un glaciar" río arriba, antes de resaltar que las imágenes por satélite estudiadas han llevado a la conclusión de que "no tuvo lugar un terremoto" en la zona que pueda estar vinculado con la catástrofe.

Benjamin Mirus, investigador del Centro de Ciencias de Riesgos Geológicos (GHSC), ha detallado en declaraciones a Europa Press que, si bien "aún se están esclareciendo los detalles de lo sucedido", incluido "el volumen de material desprendido, cómo se desencadenó y la velocidad del deslizamiento", la "teoría predominante" es que "se trató de un colapso glacial que provocó una avalancha de rocas, hielo y escombros".

Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a cerca de 470 los muertos a causa de las inundaciones, un suceso que deja además cientos de desaparecidos. A estas cifras se suman al menos tres muertos y cerca de 560 desaparecidos en territorio chino, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático.