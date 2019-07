China asegura que no cooperará con empresas de EEUU que vendan armas a Taiwán

Actualizado 15/07/2019 11:26:54 CET

PEKÍN, 15 Jul. (Reuters/EP) -

El Gobierno de China ha asegurado este lunes que no cooperará con empresas estadounidenses que estén implicadas en la venta de armamento y material de defensa a Taiwán, un mensaje que ha enviado después de que el Pentágono autorizara venta de armamento por valor de 2.200 millones de dólares a las autoridades taiwanesas.

En una rueda de prensa en la sede de su departamento en Pekín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, ha dicho que el Ejecutivo y las empresas chinas no cooperarán con las firmas estadounidenses que participen en la venta de armas a Taiwán.

Chinese Foreign Ministry spokesman Geng Shuang said the arms sales were a violation of international law and harmed China's sovereignty and national security.

"El Gobierno y las empresas de China no cooperarán ni tendrán contactos comerciales con estas empresas de Estados Unidos", ha afirmado el portavoz del departamento que dirige Wang Yi. "No puedo revelar los detalles en este momento pero crean esto; los chinos siempre cumplen su palabra", ha añadido.

El domingo, el periódico oficial Diario del Pueblo publicó un artículo en su cuenta de la plataforma en el que identificaba a las empresas estadounidenses que podrían ser sometidas a estas sanciones, incluidas firmas como Honeywell International, que fabrica los motores de los carros de combate Abrams, y el fabricante aeronáutico Gulfstream Aerospace, propiedad de General Dynamics. China representa un importante mercado tanto para Honeywell como para Gulfstream.

La semana pasada, el Pentágono autorizó la venta de armamento y material de defensa para Taiwán por valor de 2.200 millones de dólares, una operación que fue rechazada y criticada por las autoridades de Pekín, que siguen considerando a la isla como parte de su territorio.

El jueves pasado, la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, hizo un llamamiento a los países aliados para que contribuyan a que Taiwán pueda incorporarse como miembro a la Organización de Naciones Unidas (ONU), un emplazamiento que realizó durante su viaje a Estados Unidos en el marco de una gira internacional para recabar apoyos.