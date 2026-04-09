China condena los bombardeos de Israel contra Líbano y pide "no violar la soberanía y la seguridad" del país

Archivo - La portavoz del Minsiterio de Exteriores chino, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha condenado este jueves los bombardeos ejecutados el miércoles por Israel contra Líbano, que dejaron más de 250 muertos y un millar de heridos, y ha reclamado "no violar la soberanía y la seguridad" del país y "aprovechar la oportunidad" que genera el acuerdo de alto el fuego en Irán para "apagar las llamas de la guerra" en Oriente Próximo.

"La soberanía y la seguridad de Líbano no deben ser violadas, y las vidas y propiedades de los civiles deben ser protegidas", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien ha pedido a las partes que "mantengan la calma" y "muestren contención" para "reducir las tensiones regionales".

Así, ha subrayado que "China espera que todas las partes implicadas aprovechen la oportunidad de este acuerdo de alto el fuego temporal para resolver las disputas y apagar las llamas de la guerra a través de canales políticos y diplomáticos, tal y como ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Mao ha hecho además hincapié en que Pekín mantiene "comunicación estrecha con todas las partes relevante" y "ha promovido activamente la paz" en Oriente Próximo desde el estallido del conflicto a causa de la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un alto el fuego tras sus labores de mediación y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.