China confirma que Xi, Trump y Putin celebrarán su cumbre trilateral el próximo 19 de noviembre en Shenzhen

Archivo - El presidente estadounidense Donald Trump (derecha) y el presidente chino Xi Jinping (izquierda) observan la revista militar en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington. - Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de China ha confirmado este lunes que el presidente chino, Xi Jinping, celebrará una cumbre trilateral con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo jueves 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

"El 19 de noviembre, el presidente Xi Jinping celebrará la Cumbre China-Rusia-Estados Unidos con el presidente Vladimir Putin y el presidente Donald J. Trump en Shenzhen", ha anunciado en un breve comunicado un portavoz de la cartera diplomática china.

La reunión entre los mandatarios de las tres principales potencias nucleares del planeta tendrá lugar en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que acoge esta localidad del sur de China.

Según adelantó la Casa Blanca este sábado, la cita estará centrada en la no proliferación y la reducción de armas nucleares, un asunto sobre el que Trump ha sugerido que podría alcanzarse un nuevo acuerdo estratégico global tras la expiración en febrero de 2026 del tratado Nuevo START --último pacto bilateral vigente entre Washington y Moscú-- y en medio de la modernización del arsenal nuclear chino.

Asimismo, fuentes de la Administración estadounidense apuntaron a que la delegación de Washington tratará de impulsar durante el encuentro trilateral conversaciones sobre la guerra en Irán y la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz, si bien descartan previsiblemente que se aborde el conflicto en Ucrania.