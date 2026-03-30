China y Corea del Norte reabren su conexión aérea tras seis años de cierre por la pandemia

Imagen de un avión de Air China. - Europa Press/Contacto/Vernon Yuen

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han informado este lunes de que han reabierto su conexión aérea con Corea del Norte tras seis años de cierre por la pandemia de coronavirus, lo que "facilitará el transporte entre los dos países" y "favorecerá la comunicación".

El vuelo CA121 de Air China ha sido el primero en despegar del Aeropuerto Internacional de Pekín, la capital china, con destino Pyongyang, en Corea del Norte, lo que marca la reanudación de la ruta de dicha compañía aérea, según informaciones de la agencia estatal china Xinhua.

La reanudación de los vuelos chinos a Pyongyang refleja el restablecimiento de las relaciones entre ambos Estados, que ha cobrado impulso tras la visita del líder norcoreano, Kim Jong Un, en septiembre del año pasado.

Los dos países retomaron a mediados de marzo el tráfico ferroviario de pasajeros, también suspendido desde hacía seis años, para "facilitar el transporte" y "favorecer la comunicación".

Esta medida suponía la primera reanudación de este tipo de servicio a través de la frontera entre los dos países desde que se suspendieron las operaciones en el año 2020. El año pasado, Corea del Norte reanudó los servicios directos de vuelos y trenes entre Pyongyang y Moscú, la capital de Rusia.