China y Corea del Norte reanudan el servicio de trenes de pasajeros tras seis años de parón por la pandemia

MADRID 12 Mar.

Las autoridades de China han informado este jueves de que se ha reanudado el tráfico ferroviario de pasajeros con Corea del Norte tras seis años de parón por la pandemia de coronavirus, lo que "facilitará el transporte entre los dos países" y "favorecerá la comunicación".

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que las partes, "en calidad de vecinos amigables, mantienen el servicio de tren de pasajeros, un servicio de gran importancia para permitir el intercambio de personal entre las partes", según ha informado el diario chino 'Global Times'.

"China apoya a las autoridades de ambos países a la hora de reforzar la comunicación para crear unas condiciones más convenientes para los traslados bilaterales", especialmente entre Dandong, en China, y Pyongyang, la capital norcoreana. "Este servicio operará hacia ambas direcciones y se ha reanudado este jueves", ha confirmado.

Esto supone la primera reanudación de este tipo de servicio a través de la frontera entre los dos países desde que se suspendieron las operaciones en el año 2020. El año pasado, Corea del Norte reanudó los servicios directos de vuelos y trenes entre Pyongyang y Moscú, la capital de Rusia.

La reapertura de los servicios ferroviarios entre Corea del Norte y China se produce en un momento en que ambos países parecen estar estrechando lazos en su intento por lograr una mejora de sus relaciones bilaterales, deterioradas por la cooperación militar de Pyongyang y Moscú.