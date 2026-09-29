China critica los cambios en la carta náutica de Filipinas: "Es ilegal y tomaremos medidas"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun. - Artyom Ivanov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han criticado este martes los cambios introducidos por el Gobierno de Filipinas a su carta náutica, que incluyen el archipiélago de las Spratly y los cuales considera "ilegales", al tiempo que han asegurado que "tomarán medidas" al respecto.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha expresado durante una rueda de prensa su absoluto "rechazo" a esta nueva "carta náutica" de Filipinas, que es "inválida" y que "daña la soberanía de China, así como sus derechos e intereses", según informaciones del diario estatal 'Global Times'.

"Esto conlleva adoptar las medidas que sean necesarias para salvaguardar la soberanía de China y sus derechos marítimos", ha aclarado Guo, que lamenta que el documento esté listo para ser presentado ante Naciones Unidas.

El Consejo Marítimo Nacional de Filipinas dio a conocer la carta actualizada el viernes de la semana pasada como parte de los esfuerzos para poner al día la información marítima oficial del país sobre parte del mar de China Meridional, una zona de disputa entre ambos países.