China critica al diario estadounidense 'The New Tork Times' por "divulgar ideas separatistas" sobre Taiwán

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han arremetido este lunes contra el diario estadounidense 'The New York Times' por "divulgar ideas separatistas de quienes defienden la llamada independencia de Taiwán", lo cual consideran una violación de los principios que rigen la política del gigante asiático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado que se trata de una "vulneración del principio de una sola China", por la que Pekín considera que en el país coexisten dos sistemas, el cual se aplica a zonas como Taiwán, un territorio al que el Gobierno considera una provincia china.

Así ha respondido Lin al ser preguntado sobre la revocación del permiso de residencia de un periodista del citado periódico, una cuestión que ha provocado un aumento de tensión entre las partes y que obliga al corresponsal a abandonar el país.

"El periódico 'The New York Times' sirve de plataforma para la propagación de ideas separatistas por parte de los defensores de la independencia de Taiwán y se refiere abiertamente a la región china de Taiwán como a un Estado", ha afirmado el portavoz, antes de recalcar que esto también vulnera las declaraciones chino-estadounidenses firmadas en el pasado.

En referencia al periodista en cuestión, Lin ha aclarado que, durante su trabajo en China, se han registrado indicios de que habría estado realizando entrevistas "de forma fraudulenta". Esto, ha explicado, "infringe la normativa que rige las actividades de los periodistas extranjeros en China". "De acuerdo con la ley, la parte china ha revocado su permiso de residencia", ha sostenido.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.