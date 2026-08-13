China enviará a Colombia material humanitario valorado en dos millones de euros

Edificios y locales colapsados en Cali, Valle del Cauca, tras el terremoto de 7.4 registrado el 10 de agosto en Colombia - Europa Press/Contacto/Martin Steven Angel

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chinas han anunciado este jueves una ayuda de un millón de dólares (860.000 euros) y bienes básicos para responder a emergencias por valor de 15 millones de yuanes (cerca de dos millones de euros) para hacer frente a los efectos del terremoto de magnitud 7.4 registrado a principios de esta semana en el noroeste de Colombia, que ha dejado más de 270 muertos y cerca de 500 desaparecidos.

El embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, ha anunciado que el gigante asiático "ofrecerá una ayuda financiera de un millón de dolares e insumos de asistencia humanitaria por valor de 15 millones de yuanes".

El represetante diplomático ha destacado en sus redes sociales esta ayuda de Pekín como gesto de "solidaridad hacia el pueblo colombiano".

También en las últimas horas ha anunciado una nueva ayuda a Colombia el Gobierno de Suecia, que ha decidido incrementar su "asistencia humanitaria" al país latinoamericano en 525.000 dólares (455.370 euros).

Esto eleva el monto total de ayuda de Suecia a Colombia a "7,2 millones de dólares (algo más seis millones de euros) en lo que va de año", ha indicado en sus redes sociales la ministra de Exteriores sueca, Maria Stenergard, quien ha lamentado el "inmenso sufrimiento" causado por el seísmo.

"El terremoto en Colombia (...) ha dejado a muchas personas sin refugio, sin comunicaciones y sin acceso a servicios básicos. Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano y con todas las personas afectadas. Seguiremos apoyando a Colombia en estos momentos tan difíciles y colaborando en su recuperación y reconstrucción", ha agregado.