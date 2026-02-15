China extiende sus exenciones de visados a Canadá y a Reino Unido

Imagen de archivo del aeropuerto internacional de Hefei Xinqiao, en Hefei (China) - Europa Press/Contacto/Zhou Mu
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 12:46
MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chino ha anunciado este domingo que extenderá a Canadá y a Reino Unido su política de exención de visados, como mínimo hasta finales de año, para "facilitar todavía más los viajes transfronterizos".

Canadá y Reino Unido se incorporan así a una lista que ahora alcanza los 51 países, cuyos ciudadanos pueden entrar en China sin pasaporte ordinario y no necesitan declarar con anticipación en las embajadas y consulados chinos allí.

"Los titulares de pasaportes ordinarios de ambos países pueden quedar exentos de visa para entrar a China y permanecer hasta 30 días por motivos de negocios, turismo, visitas a familiares o amigos, intercambios y tránsito", ha hecho saber el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un comunicado.

Esta política "estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026", concluye la nota.

