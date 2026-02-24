China pide "diálogo y negociaciones" como "la única vía viable" para el fin de la invasión rusa de Ucrania

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha reiterado este martes su llamamiento a "un diálogo y unas negociaciones" como "la única vía viable" para lograr el fin de la guerra en Ucrania, desatada hace justo cuatro años por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022.

"La posición de China sobre la crisis en Ucrania ha sido consistente y clara", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. "Recientemente, la crisis en Ucrania ha visto cómo se abría la puerta al diálogo, con todas las partes manteniendo el impulso a las conversaciones", ha destacado.

Así, ha expresado el deseo de Pekín de que "todas las partes aprovechen la oportunidad para lograr un acuerdo de paz exhaustivo, duradero y vinculante", según ha informado el diario chino 'Global Times'. "China está preparada para trabajar con la comunidad internacional y a seguir jugando un papel constructivo a la hora de promover un acuerdo político a la crisis", ha zanjado.