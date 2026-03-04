China pide a EEUU dejar de "instrumentalizar el comercio" tras las amenazas a España

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este miércoles al Gobierno de Estados Unidos dejar de "instrumentalizar el comercio" tras las amenazas vertidas en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón en el marco de la ofensiva lanzada el sábado junto a Israel contra Irán.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha arremetido durante una rueda de prensa contra esta postura y ha recalcado que "las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán violan las leyes internacionales" "El comercio no debe instrumentalizarse ni usarse como arma", ha afirmado, según ha recogido el diario estatal chino 'Global Times'.

Asimismo, ha abordado la situación en el estrecho de Ormuz --una importante ruta para el transporte de petróleo y el gas a nivel mundial-- y ha subrayado que "sus aguas circundantes constituyen importantes canales internacionales para el comercio".

"Salvaguardar la seguridad y la estabilidad en esta región va en el interés común de la comunidad internacional. China insta a todas las partes a detener de inmediato las operaciones militares, evitar una mayor escalada de tensiones y un mayor impacto en la economía mundial", ha aseverado.

El martes, Trump criticó en declaraciones a la prensa durante una visita a Estados Unidos del canciller alemán, Friedrich Merz, la negativa de España a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB y afirmó que el país estaba siendo un aliado "terrible" de la OTAN. Además, hizo alusión al uso de las bases y puso en duda que España pueda vetar el uso de las bases.