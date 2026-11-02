China pide a EEUU e Irán que prioricen las negociaciones y eviten una nueva escalada militar

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, junto al alto cargo iraní, Ali Baqeri Kani, en una cita en Pekín. - Tian Yu / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha trasladado este lunes al subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Baqeri Kani, que priorice "el diálogo y la negociación" con Estados Unidos, incidiendo en que eviten una nueva escalada militar, cuando las partes han intercambiado mensajes en plenos intentos de retomar los contactos diplomáticos.

El conflicto actual en Oriente Medio es prolongado y se ha extendido a otras regiones, por lo que el diálogo y la negociación son "la única solución", ha indicado el titular de Exteriores chino, según ha informado la diplomacia china en un comunicado.

"Todas las partes deben actuar con responsabilidad hacia sus pueblos y su historia, avanzando hacia un objetivo común y centrándose en una solución política con un espíritu racional y pragmático, en lugar de recurrir nuevamente a la fuerza", ha señalado Wang, quien ha insistido en la disposición de Pekín a respaldar iniciativas y propuestas para aliviar las tensiones en la región de Oriente Próximo.

Del mismo modo, ha defendido las relaciones con Irán "a pesar de la turbulenta y cambiante situación internacional". "Las relaciones entre China e Irán han mantenido un desarrollo constante, lo cual redunda en el interés fundamental de ambos pueblos y se alinea con las aspiraciones del Sur global de unidad y cooperación", ha argumentado.

Así las cosas, Pekín ha confirmado el apoyo a Irán "en la salvaguarda de su soberanía y seguridad", apuntando a que está abierta a colaborar con Teherán "para promover el desarrollo continuo de las relaciones bilaterales".

Según la versión del Ministerio de Exteriores chino, el alto cargo iraní expuso la postura de Irán sobre la situación regional, afirmando que el país "salvaguardará firmemente su seguridad, soberanía e integridad territorial, resistirá la hegemonía y las amenazas, y está dispuesto a negociar con todas las partes para contribuir activamente a la paz y la estabilidad regionales".