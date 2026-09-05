China pide explicaciones a Filipinas por la muerte bajo custodia de un ciudadano chino

Archivo - Bandera de Filipinas en Quezon (archivo) - Europa Press/Contacto/Kenosis Yap - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Embajada china en Filipinas ha trasladado una protesta a las autoridades del país por el fallecimiento de un ciudadano chino el pasado martes, tras su detención en un centro de la Oficina de Inmigración de Filipinas.

La protesta fue presentada el pasado jueves y en ella se traslada la "estupefacción" ante la "desgarradora" noticia, según recoge este sábado la agencia de noticias oficial china, Xinhua.

La Embajada ha destacado que había alertado a Manila de que el ahora fallecido tenía afecciones graves y que había riesgo para su salud. Por eso pidió un estrecho seguimiento de la situación del detenido y que se prestara la asistencia médica necesaria.

Ahora pide una investigación "inmediata" de lo ocurrido y que se informe de sus resultados para que haya "graves consecuencias" para las personas responsables.