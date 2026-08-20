China rechaza la guerra económica de Trump contra Irán: "Las sanciones no ayudarán a resolver el problema"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en Pekín. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han avisado este jueves de que la nueva fase anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para redoblar la presión económica contra Irán "no ayudará a resolver el problema" entre Estados Unidos e Irán, incidiendo en que la resolución pasa por la vía diplomática.

"Las sanciones y la presión no ayudarán a resolver el problema. China insta a todas las partes involucradas a que tomen medidas responsables y resuelvan el problema por medios políticos y diplomáticos", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en rueda de prensa.

Trump, en un nuevo giro de guion en Irán, ha anunciado una guerra económica contra Teherán que ha calificado como la operación "más devastadora jamás emprendida contra país alguno", subrayando que se busca "el aislamiento sin precedentes".

"Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", ha declarado. "Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha declarado el líder norteamericano, quien ha bautizado el anuncio como un "Día D económico", en alusión al desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

Para llevar a cabo de forma exitosa la operación, Washington ha reclamado a la comunidad internacional que se sume a la iniciativa apuntando que infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.