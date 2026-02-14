China rechaza en Múnich las críticas de EEUU a la ONU y apuesta por reforzar el multilateralismo global

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, con el canciller de Alemania, Friedrich Merz - Thilo Schmuelgen/Reuters/Pool/dp / DPA

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha rechazado las críticas vertidas este sábado contra Naciones Unidas por su homólogo estadounidense Marco Rubio y defendido la importancia de la institución internacional.

Wang rechazó la opinión trasladada por Rubio de que la ONU "no tiene respuestas" a los desafíos globales y, si bien coincide en que hace falta cierta reforma, ni mucho menos se ha mostrado tan drástico como el secretario de Estado de EEUU.

"Nadie tiene derecho a destruir o a derribar el sistema de Naciones Unidas" porque es una "plataforma donde todas las naciones tienen voz y derechos".

"Al reformar y mejorar la gobernanza global, el multilateralismo debe ser siempre la base. La monopolización del poder por parte de unos pocos países es simplemente impopular", ha declarado Wang desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde Rubio habló minutos antes.

"La ONU no es perfecta en su forma actual, pero sigue siendo la organización internacional e intergubernamental más universal y con mayor autoridad del mundo", afirmó.

En otra respuesta a Rubio, Wang ha aducido que las grandes potencias deberían "tomar la iniciativa en la promoción de la igualdad en lugar de imponer su voluntad a los demás".

El ministro de Exteriores chino extendió esta postura de conciliación a las relaciones entre China y Europa: "Somos socios. No somos rivales sistémicos ni competidores estratégicos. Socios", ha insistido Wan antes de recordar que el volumen comercial diario entre ambas partes no deja de crecer. Cualquier percepción de rivalidad "es una forma de pensar muy negativa y no es beneficiosa".