China recibirá este jueves al primer ministro de Tailandia en una visita oficial de cuatro días

Archivo - Anutin Charnvirakul, primer ministro de Tailandia. - Europa Press/Contacto/Adryel Talamantes - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han informado este lunes de que está previsto que el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, viaje al país este jueves en una visita que durará cuatro días, hasta el 20 de julio, y con la que podrá reunirse con representantes del Gobierno chino.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado que la futura visita del mandatario tailandés le permitirá asistir a la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial y "participar en un encuentro de alto nivel sobre gobernanza a través de nuevas tecnologías", según informaciones del diario 'Global Times'.

"Esta será la primera visita oficial de Anutin a China desde que llegó a cargo y servirá de demostración de la gran importancia que ambos países le dan a los lazos entre China y Tailandia, que se encuentran en pleno desarrollo", ha manifestado.

Esta visita, ha sostenido, se da a raíz de la invitación extendida a Anutin por el primer ministro de China, Li Qiang, con el que mantendrá un encuentro. Asimismo, está previsto que se reúna con el presidente chino, Xi Jinping.