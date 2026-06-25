China responde a Reino Unido, Alemania y Francia que dejen de "tergiversar" la situación en Taiwán

Archivo - Imagen de archivo de un hombre con una bandera de Taiwán. - Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han respondido este jueves a Reino Unido, Alemania y Francia que deben respetar "la soberanía, la integridad territorial y los derechos e intereses marítimos" de Pekín en Taiwán y dejar de "tergiversar" la situación en torno a la isla.

"Los países implicados deben respetar la soberanía, la integridad territorial y los derechos e intereses marítimos de China, y dejar de tergiversar los hechos y la verdad. Las instituciones pertinentes no deberían hacer declaraciones incompatibles con su función", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, en la rueda de prensa, en respuesta a las críticas de los países europeos.

China posee una zona económica exclusiva y una plataforma continental en las aguas situadas al este de la isla china de Taiwán, ha reiterado Guo, incidiendo en que el patrullaje en estas zonas por parte de Pekín "constituyen acciones legítimas para ejercer la jurisdicción de China, salvaguardar la estabilidad regional y mantener el orden marítimo de conformidad con la ley".

Igualmente, ha defendido que estas acciones son una "respuesta necesaria" a la "manipulación" por parte de Japón y Filipinas de su agenda de delimitación marítima y a la vulneración de los derechos e intereses marítimos de China, en relación a las conversaciones que mantienen Tokio y Manila para delimitar sus aguas, pese a que estas se solapa la zona económica exclusiva de Taiwán.

Frente a las autoridades de Taiwán, Guo ha denunciado que "hacen oídos sordos" a las "vulneraciones" cometidas por Japón y Filipinas y criticado que, por contra, "se unen a fuerzas externas para desacreditar los esfuerzos del Gobierno Central por defender sus derechos".

"Esto vuelve a poner de manifiesto la naturaleza separatista de las autoridades del Partido Progresista Democrático y su traición a los intereses fundamentales de la nación china", ha indicado sobre las autoridades lideradas por Lai Ching Te. De esta forma ha avanzado que "les espera el desprecio de los pueblos de ambos lados del estrecho de Taiwán y el juicio de la historia".

Este mensaje responde a la condena conjunta de Reino Unido, Alemania y Francia del "acoso" de China en aguas al este de Taiwán, tras señalar su "preocupación" por las recientes "operaciones especiales para aplicar la legislación marítima" china en la región.

En un comunicado conjunto, las oficinas de los tres países en territorio taiwanés --las cuales funcionan como legaciones diplomáticas 'de facto'-- han alertado de que este comportamiento supone una "amenaza para la estabilidad" en la zona y han dicho haber observado la "poco usual actividad china". "Estas acciones amenazan la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional", recoge el texto, que muestra su oposición a "cualquier cambio unilateral del 'statu quo'.