China suspenderá todos sus aranceles a más de medio centenar de países de África a partir del 1 de mayo

14 Feb.

El presidente de China, Xi Jinping, ha anunciado este sábado que su país suspenderá todos sus aranceles a las importaciones de los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas a partir del próximo 1 de mayo.

"A partir del 1 de mayo de 2026, China implementará plenamente medidas de cero aranceles en 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas", ha hecho saber la Presidencia china en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias del país, Xinhua.

"Ante una situación internacional compleja y volátil, China está firmemente comprometida con la salvaguardia de la paz mundial, la promoción del desarrollo común y la construcción de una comunidad de destino común para la humanidad", cita la agencia oficial china sobre el mensaje trasladado por Xi al presidente angoleño, João Lourenço, presidente rotatorio de la Unión Africana, y al presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Alí Yusuf.

"Durante el último año, la Unión Africana ha unido y liderado a los países africanos en el impulso activo del proceso de integración, salvaguardando firmemente los derechos e intereses legítimos de África, y su estatus e influencia internacionales han seguido creciendo", ha aplaudido el presidente chino.

Xi por último, ha garantizado China seguirá impulsando la firma de un acuerdo de asociación económica común para el desarrollo y ampliará aún más el acceso al mercado de los productos africanos exportados a China mediante la modernización del "canal verde" y otras medidas.

"Estas nuevas medidas de China para ampliar la apertura de alto nivel brindarán, sin duda, nuevas oportunidades para el desarrollo africano y para que China y África persigan conjuntamente su sueño de modernización", ha añadido el mandatario.

"China", ha remachado el presidente Xi, "está dispuesta a trabajar con África para impulsar la amistad histórica, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa, fortalecer el entendimiento y la afinidad mutuos, y escribir juntos un nuevo capítulo en la comunidad de destino China-África, un futuro compartido para todos, en la nueva era".