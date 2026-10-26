Chipre acuerda con Israel la compra de un nuevo buque de guerra

Altos cargos de Defensa de Israel y Chipre Amir Baram y Stelios Kountouris - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL EN LINKEDIN
MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Chipre han acordado este lunes con Israel la adquisición de un nuevo buque patrullero de alta mar y la modernización de sus sistemas navales a bordo, en lo que supone un paso más en la cooperación militar que ambos países han fortalecido en los últimos años.
El acuerdo, firmado en Chipre por el director general del Ministerio de Defensa de Israel, Amir Baram, y su homólogo chipriota, Stelios Kountouris, establece que "Israel suministrará a Chipre un nuevo buque patrullero construido por 'Israel Astilleros' y equipado con una gama de sistemas navales Rafael".
Así lo recoge un comunicado de la cartera militar israelí, que indica asimismo que "se modernizarán los sistemas a bordo del buque patrullero actual de Chipre, también construido por 'Israel Astilleros'", una empresa originalmente estatal y privatizada décadas después, en 1995.
Así se refiere al buque 'Comodoro Andreas Ioannides', de 62 metros, adquirido en 2018 por Chipre a Israel, que ha considerado este nuevo acuerdo como "un nuevo paso importante para reforzar las capacidades operativas del Mando Naval de Chipre y mejorar su capacidad de respuesta ante los retos de seguridad marítima".
Las autoridades no han precisado el monto acordado, si bien el diario financiero israelí 'Calcalista' indicó el pasado martes que las empresas 'Israel Astilleros' y 'Rafael' estaban "cerca" de cerrar un acuerdo conjunto para la venta de buques de guerra y sistemas de armamento a Chipre por un valor aproximado de 150 millones de euros.