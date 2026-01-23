El CICR insta a garantizar el tránsito seguro de ayuda ante la reanudación de la violencia en Sudán del Sur

Archivo - Imagen de archivo de un campamento de refugiados en Yuba, Sudán del Sur - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha exigido este viernes garantizar el tránsito seguro de ayuda ante la reanudación de la violencia en Sudán del Sur, después de que a finales de 2025 el conflicto armado se intensificara en varias regiones del país africano, impidiendo el acceso humanitario a pacientes con heridas de bala que necesitan atención médica.

"Instamos a las partes en conflicto a que permitan y faciliten el paso rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria a los civiles necesitados y a los heridos por armas, y a que respeten y protejan al personal humanitario que realiza actividades humanitarias imparciales", ha declarado el jefe de la delegación del CICR en Sudán del Sur, Daniel Bunnskog.

El CIRC ha recordado a las partes en conflicto sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, en particular la necesidad de distinguir claramente entre civiles y personas que participan directamente en las hostilidades, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares.

"Los heridos, enfermos y detenidos en relación con el conflicto deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias y deben recibir atención médica sin demora y sin discriminación. El personal médico, las instalaciones médicas y los medios de transporte sanitarios deben ser respetados y protegidos", ha subrayado.

Por último, el Comité ha señalado que el mantiene un "diálogo bilateral con las partes en conflicto para abordar la situación humanitaria y reiterar su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, lo que incluye garantizar el acceso seguro" de sus equipos para atender a los heridos.

Las tensiones repuntaron drásticamente en Sudán del Sur a raíz de una serie de ataques por parte del Ejército Blanco en el condado de Nasir (Alto Nilo), cerca de la frontera con Etiopía, sucesos que llevaron a Yuba a acusar al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) de Machar de estar detrás de estos sucesos, algo negado por el grupo opositor.

La crisis estalló después de que Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.