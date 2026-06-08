Cientos de personas protestan en Seúl para exigir una repetición electoral ante la falta de papeletas

Archivo - Imagen de archivo de un dispositivo policial durante una serie de protestas en Seúl. - Europa Press/Contacto/Kim Dohyeon - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido a la calle este lunes por cuarto día consecutivo en Seúl, la capital de Corea del Sur, para exigir la repetición de las elecciones locales celebradas la semana pasada ante problemas por la falta de papeletas suficientes.

Las manifestaciones, que comenzaron cerca de un colegio electoral afectado por la escasez de papeletas --una situación que ha provocado la suspensión reiterada de la votación--, se han extendido hasta convertirse en concentraciones masivas en el Parque Olímpico, donde han llegado a concentrarse más de 32.000 personas, según datos de la Policía.

El colegio electoral afectado se suma a una veintena de centros que se vieron afectados a nivel nacional por este mismo motivo, tal y como ha confirmado la Comisión Nacional Electoral.

Así, han solicitado a las autoridades repetir las elecciones en las zonas afectadas y han apuntado a un posible fraude electoral. El aumento de la tensión en las calles ha llevado a un despliegue de más de 350 efectivos policiales para evitar enfrentamientos.

En el marco de la investigación sobre la escasez de papeletas, las fuerzas de seguridad han dicho haber obtenido registros de conversaciones entre funcionarios electorales. Además, han interrogado a trabajadores electorales y a personas que no pudieron votar debido a los problemas registrados.

Asimismo, citaron a declarar a un activista cívico en relación con una denuncia presentada por su grupo contra altos funcionarios de la Comisión Electoral Nacional (NEC), incluido su presidente, al que ha acusado de negligencia en el cumplimiento de sus funciones debido a la escasez de papeletas.