Cierra el aeropuerto de Múnich, el segundo más grande de Alemania, tras el avistamiento de drones

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades alemanas han cerrado en las últimas horas de este jueves el aeropuerto de Múnich, el segundo más grande del país, por el avistamiento de varios drones, lo que ha provocado la cancelación de una veintena de vuelos.

La Policía ha precisado en un comunicado que se han cancelado 17 vuelos que debían partir de esta ciudad situada en el sureste de Alemania mientras que se han desviado otros 15 a los aeropuertos de Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort. En Múnich, las autoridades del aeropuerto han tenido que atender a unas 3.000 personas que se han quedado en tierra, instalando camas plegables y proporcionando mantas, bebidas y comestibles.

Las operaciones se han restringido en un primer momento para posteriormente suspenderse por completo después de que se hayan avistado varios drones, lo que ha provocado el despliegue de agentes estatales y federales así como de medios aéreos en busca de los vehículos no tripulados y de posibles sospechosos.

La interrupción del tráfico aéreo en la capital del estado de Baviera se produce tras los recientes incidentes con drones en países como Polonia, Rumanía o Dinamarca, que esta semana ha acogido la cumbre de líderes de la Unión Europea, tras la que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido la construcción de un escudo antidrones para proteger a todo el continente de las incursiones de drones y cazas rusos.