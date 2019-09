La Justicia rusa dicta las condenas más duras por las protestas opositoras de este verano

MOSCÚ, 3 (Reuters/EP)

La Justicia rusa ha despachado este martes sendas condenas contra dos hombres acusados de utilizar la violencia contra las fuerzas de seguridad durante las protestas opositoras y contra un bloguero que promovió la violencia contra hijos de policías en un mensaje de Twitter.

Un tribunal de Moscú ha considerado a Ivan Podkopayev, de 25 años y participante en una de esas movilizaciones, culpable de utilizar gas pimienta contra agentes el 27 de julio, lo que le ha valido una condena de tres años de prisión.

Otro de los asistentes a la misma concentración, Daniel Beglets, empresario, ha sido condenado a dos años de cárcel por agarrar a un policía del brazo cuando estaba siendo detenido. Ambos acusados habían reconocido su responsabilidad en los delitos que se les imputaban.

También en Moscú, un tribunal ha condenado a cinco años de cárcel al bloguero Vladislav Sinitsa por extremismo y por incitar a la violencia contra hijos de policías a raíz de un tuit publicado el 31 de julio, en plena movilización opositora.

En dicho tuit, el bloguero aseguraba que los agentes que utilizasen la fuerza contra los manifestantes podían sufrir el secuestro de sus hijos. Al menos un policía aseguró ante el juez que había interpretado el mensaje como una amenaza contra su familia.

El dirigente opositor Alexei Navalni ha condenado este fallo, que el propio Sinitsa ya ha dicho que recurrirá. "No hay ningún artículo en el Código Penal contra la estupidez. Pero sí lo hay para procesar deliberadamente a alguien que es inocente", ha lamentado Nalvani.

Las movilizaciones de este verano, en las que miles de personas reclamaban una participación opositora más amplia en las elecciones locales de Moscú, supusieron el mayor desafío al Kremlin de los últimos años. La Policía detuvo a más de 2.000 personas durante estas marchas y se han abierto investigaciones penales para más de una decena de ellas.

Blogger Vladislav Sinitsa has just been sentenced to 5 years in prison for a tweet about abducting riot police's children after protests. Admittedly tasteless, but still: 5 years. For a tweet https://t.co/VCFrXZXo00 pic.twitter.com/oX5WoDf9lr