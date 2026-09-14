Cinco civiles muertos en bombardeos de la aviación gubernamental en Birmania

Archivo - Un miliciano rohinya (archivo) - Kamila StepienLe Pictorium / Zuma Press / Europa P

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco civiles han muerto en los últimos días en nuevos bombardeos del Ejército birmano en el estado de Rajine (Arakán), en el oeste del país, según han denunciado las milicias rebeldes alzadas en armas contra el gobierno militar.

El Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán ha informado de la muerte de dos personas y de tres más heridas en un bombardeo de un avión de combate en la localidad de Ponnagyun este domingo. Entre los heridos hay una niña de nueve años y una persona mayor.

Previamente un dron suicida cargado con explosivos impactó contra un monasterio en el que se refugiaban civiles en la cercana localidad de Kyaukseik. En el ataque, perpetrado en la noche del viernes, murió una mujer y resultó herida su hija.

Estos ataques serían en represalia por la ofensiva de las milicias prodemocráticas denominadas Operación 4926 en la que lograron recientemente tomar el control de las localidades de Ponnagyun y Ramree, ahora bajo control del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán.

Ponnagyun es un punto clave que permite llegar a la capital provincial de Rajine, Sittwe. Ramree, por su parte, tiene una zona económica especial y un puerto comercial con intereses chinos, concretamente en Kyaukphyu.

Otro civil, un hombre de 59 años, ha muerto y otra persona ha resultada herida en un ataque de dos aviones de combate militares que bombardearon la localidad de Taungup el sábado. Los proyectiles destruyeron dos casas y mataron ganado.

Mientras, en la vecina localidad de Gwa ha muerto un hombre de 85 años y otra persona ha resultado herida en un bombardeo perpetrado el jueves que destruyó nueve viviendas.

Birmania está sumida en una guerra civil iniciada tras el golpe de Estado de 2021 que aupó al poder al actual presidente, Min Aung Hlaing. Desde entonces, más de 8.300 personas han muerto en todo el país en el marco de las operaciones llevadas a cabo por la junta y cerca de 22.600 todavía siguen detenidas, según datos de la Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania (AAPP).

El Gobierno de Unidad Nacional, las autoridades democráticas birmanas en el exilio, ha denunciado que el Ejército de Birmania ha cometido decenas de masacres de civiles desde la toma de poder por parte del Ejército, mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha criticado en reiteradas ocasiones la "impunidad" con la que actúa la junta militar birmana, a la que ha llegado a acusar de crear una crisis política y humanitaria "perpetua".