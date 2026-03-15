Cinco heridos por el impacto de cohetes contra el Aeropuerto Internacional de Bagdad

Archivo - Estela de cohetes (archivo) - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco trabajadores del Aeropuerto Internacional de Bagdad han resultado heridos este domingo por el impacto de cinco cohetes en la instalaciones del aeropuerto y sus inmediaciones, según han informado las autoridades.

Entre los heridos hay cuatro trabajadores del aeropuerto y de la seguridad, así como un ingeniero, ha explicado el portavoz del gabinete de prensa de la seguridad iraquí, el teniente general Saad Maan, en declaraciones a la agencia de noticias iraquí INA.

"A las 19.00 horas de esta tarde el Aeropuerto Internacional de Bagdad y sus inmediaciones han sido atacados con cinco cohetes, lo que ha provocado heridas a cuatro trabajadores del aeropuerto y de la esguridad, así como a un ingeniero", ha indicado.

"Los cohetes han caído dentro del perímetro del aeropuerto, en la planta desalinizadora, cerca de la Base Aérea Mártir Alaa y cerca de la Prisión Central de Bagdad de Al Karj", ha añadido.

Inmediatamente después de estos impactos las fuerzas de seguridad han desplegado una operación de búsqueda minuciosa que ha permitido descubrir la plataforma de lanzamiento, que estaba escondida en un vehículo en la zona de Al Raduaniya.

Además, este ataque ha provocado la destitución de los comandantes y los responsables de inteligencia del sector y se ha ordenado un incremento de la seguridad en la zona.