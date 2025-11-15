Cinco milicianos muertos en una operación militar en Pakistán

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco milicianos ha muerto en una operación de las Fuerzas Armadas de Pakistán en los distritos de Bannu y de Lakki Marwat, en la provincia paquistaní de Jáiber Pajtunjua, en el noreste de Pakistán.

La operación ha contado con la participación de la Policía y del Departamento Antiterrorista de las Fuerzas Armadas, movilizadas tras recibir información de inteligencia sobre la presencia de miembros de Fitna al Jauarij --nombre con el que Islamabad se refiere al grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), los talibán paquistaníes--, informa la televisión paquistaní Dunya.

El comunicado asegura que la población "prestó un apoyo total a la Policía" durante la operación, desarrollada bajo mando directo del comandante de la Policía regional, Bannu Sajjad Jan.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los taliban afganos por su presunto apoyo a la organizacion, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.