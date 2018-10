Cine.- Johnny Depp y sus 'Piratas del Caribe', grandes ganadores de los premios de cine de la MTV

Actualizado 04/06/2007 8:30:23 CET

UNIVERSAL CITY (CALIFORNIA, EEUU), 4 Jun. (EP/AP) -

El capitán Jack Sparrow fue el gran ganador en los premios de cine MTV, ya que la cinta 'Piratas del Caribe: El Cofre del Hombre Muerto', fue premiada como la mejor película y su protagonista, Johnny Depp, obtuvo el premio a la mejor actuación.

Depp y el productor Jerry Bruckheimer recibieron el premio Golden Popcorn. "Este es el hombre que logró todo, Johnny Depp. Sin él, no estaríamos aquí", dijo Bruckheimer. "Quiero darle las gracias a este hombre y a Disney por no despedirme", bromeó Depp.

Otros ganadores durante la entrega de premios en el Anfiteatro Gibson de Universal City, en California, fueron el actor Mike Meyers, quien ganó el Premio MTV Generation y el humorista Sacha Baron Cohen, quien recibió dos galardones.

Cohen se llevó el premio a la mejor actuación cómica por su cinta 'Borat' y el del mejor beso, por el dado a Will Ferrell en 'Talladega Nights: The Battle of Ricky Bobby'. Los dos comediantes se dieron un apasionado beso y terminaron en el suelo acariciándose.

Jack Nicholson fue el mejor villano y el premio a la mejor pelea fue para Gerard Butler, quien enfrentó al "inmortal gigante" en la cinta épica '300'.

La entrega de premios estuvo marcada por la presencia de Paris Hilton, apenas dos días antes de que deba ingresar en una cárcel del condado de Los Ángeles.