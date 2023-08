Cleverly, tras su encuentro con el vicepresidente de China: "Es más importante que nunca estar aquí"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores británico, James Cleverly, se ha reunido este miércoles con el vicepresidente de China, Han Zheng, en el marco de una visita al gigante asiático que ha suscitado la polémica en Londres, donde varios diputados conservadores han exigido actuar con "mano dura" ante Pekín.

Cleverly, que ha resaltado que ahora "es más importante que nunca" tratar con China, ha subrayado que es importante que los gobiernos de ambos países eviten a toda costa los "malentendidos", a pesar de que este mismo miércoles una comisión del Parlamento británico ha publicado un informe en el que reconoce a Taiwán como "país independiente".

En la que es la primera visita de un ministro de Exteriores de Reino Unido al país asiático, Cleverly ha dicho haber abordado con altos cargos chinos cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos, tal y como ha recogido la cadena de televisión Sky News.

"He tenido varias conversaciones con representantes del Gobierno chino y he planteado estas cuestiones cada una de las veces que no s hemos visto, y lo seguiré haciendo", ha aseverado.

"Este es un asunto que se aborda ampliamente no solo a nivel bilateral sino a nivel de Naciones Unidas y me tomo muy en serio los informes redactados por la ONU", ha señalado el ministro, que tiene previsto reunirse también con su homólogo chino, Wang Yi.

En este sentido, ha asegurado que "no cambiará de postura" respecto a este asunto. "Creo que China sabe que Reino Unido no va a cambiar de opinión", ha indicado antes de aclarar, sin embargo, que Londres "es consciente de que China no va a cambiar de un día para otro".

"Es importante mantener un diálogo regular y las líneas de comunicación abiertas. Eso es lo que estoy haciendo porque para influir sobre China hay que tratar con China", ha dicho.