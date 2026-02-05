El CNE de Colombia deniega la participación de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda para las presidenciales

El senador colombiano Iván Cepeda - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha denegado este miércoles la participación de Iván Cepeda, senador por el Pacto Histórico --la coalición que aupó a Gustavo Petro a la Presidencia del país en 2022--, en la consulta de la izquierda para elegir candidato presidencial, prevista para el próximo 8 de marzo.

Así lo ha confirmado el propio Cepeda en un vídeo difundido en su cuenta de X, denunciando una "decisión que no tiene precedentes" y que ha tachado de "arbitraria, contraria a derecho, y que es abiertamente antidemocrática".

El organismo, ha señalado, "ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente, más grande que hay hoy en Colombia" y sus derechos como candidato, dirigente político y "los del partido y de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025".

En este sentido, ha querido recordar que esta fue una votación "interna", en la que "se tomó la decisión de que quien saliera elegido, como lo fui yo con más de 1.550.000 votos, debería participar en" la consulta, en la que sí competirán el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

Por todo ello, Cepeda ha anunciado su inscripción a la primera vuelta de las presidenciales, que tendrá lugar el 31 de ese mes, y ha asegurado que "allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores". "Como no pueden derrotarnos en el debate político-democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas", ha señalado.

En esta línea, ha prometido que "haremos todo lo necesario para garantizar nuestra participación en esa elección de la Cámara de Representantes" y ha aprovechado para "invitar" a todos los dirigentes y entidades del Pacto Histórico, a sus militantes y simpatizantes a "redoblar nuestros esfuerzos, puesto que no solamente vamos a tener una gran votación para el Congreso el 8 de marzo, sino, repito, yo seré el próximo presidente de la República luego de ser elegido en la primera vuelta".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reaccionado a esta decisión del CNE --que ha salido adelante con una votación de 6 a 4-- con un mensaje en la misma red social, donde ha calificado el dictamen de "golpe al derecho fundamental a elegir y ser elegido". "Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución y la Convención americana", ha agregado.

Poco después, ha reiterado esta postura al considerar que "que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para cosntituir las mayorías de la Camara de Representantes es un golpe a profundidad contra la constitución y la democracia". "Estamos ante un golpe electoral", ha denunciado.