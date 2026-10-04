La coalición centrista del primer ministro letón se consolida como vencedora de las elecciones generales

Archivo - El primer ministro letón, Andris Kulbergs - Yevhen Kotenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición centrista del primer ministro letón, Andris Kulbergs, Lista Unida se consolida de nuevo como principal fuerza política del país con un 35,3% de apoyo, según el último recuento con el 80% de los votos escrutados.

Como segunda fuerza se sitúa el partido populista nacionalista Letonia Primero con un 13,1% de apoyo, mientras que el Partido Progresista de izquierda se queda en el 7,4% y el derechista Poder Soberano obtiene un buen resultado con un 11,8%, consolidándose así como tercera fuerza política.

Dos de los tres socios de coalición de Kulbergs, Alianza Nacional (9%) y Nueva Unidad (6,3%) superan holgadamente el 5% mínimo fijado por la legislación electoral, lo que supondría un refuerzo para la actual coalición gubernamental. Cerca de este margen se encuentra ahora mismo el Partido Verde con un 4,5% de los votos.

Aunque aún quedan votos por contabilizar, todo apunta a que será un día importante para la Lista Unida y Kulbergs, que ahora parecen inexpugnables, lo que prácticamente garantiza que el presidente Edgars Rinkevics le pida a Kulbergs que forme otro gobierno.

Kulbergs hasta ahora gobernaba como primer ministro interino tras la dimisión de Evika Silina por la crisis de drones en la frontera del país. La Saeima, el órgano unicameral que ostenta el poder legislativo, dió 'luz verde' a la composición del nuevo gabinete formado por una coalición de cuatro fuerzas políticas que incluyen también al partido de centroderecha Nueva Unidad (JV), la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS) y los conservadores Alianza Nacional (NA).