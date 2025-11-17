La coalición de izquierda Unidad por Chile, la más votada en las elecciones legislativas chilenas

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición de izquierdas Unidad por Chile se ha alzado como el partido más votado este domingo en las elecciones al Senado (parciales) y a la Cámara de Diputados, con el 32,2 y el 30,6 por ciento de los votos, respectivamente, y 61 escaños en ésta última, en unos comicios que se han desarrollado de forma simultánea a las elecciones presidenciales que han colocado en la segunda vuelta a la candidata de la coalición, Jeannette Jara.

Con la práctica totalidad de los votos escrutados, los comicios, que han contado con casi el 86 por ciento de participación, según los datos del servicio electoral de Chile (Servel), han elegido a los senadores de siete de las 16 circunscripciones del Senado y a la totalidad de los 155 diputados de la Cámara.

A la formación oficialista, le ha seguido con un 25,4 y un 23,0 por ciento en sendas cámaras la alianza de ultraderecha Cambio por Chile, de la que forman parte el Partido Republicano de Chile --encabezado por el segundo candidato que ha avanzado en los comicios presidenciales, José Antonio Kast-- y el Partido Nacional Libertario, cuyo líder, Johannes Kaiser, ha concurrido en la carrera a la Presidencia, aunque ha dado su apoyo a Kast a la luz de los resultados. De este modo, el Partido Republicano ha logrado que el grupo que lidera pase de 15 a 42 diputados.

También ha logrado aglutinar más de un quinto de las papeletas validadas la coalición de la derecha tradicional Chile Grande y Unido, con cerca del 24,3 por ciento en la Cámara Alta y más del 21 en la Baja, donde suma 34 diputados, conformando una mayoría junto a la ultraderecha.

A su vez, el Partido de la Gente, de derechas, ha alcanzado el 10,5 y el 12,0 por ciento de los votos, respectivamente, y consigue así 14 escaños en la Cámara de Diputados. Por su parte, la unión de Verdes, Regionalistas y Humanistas ha rozado el cuatro por ciento en el Senado y el siete en la Cámara de Diputados, donde tendrá tres representantes, mientras que otras formaciones no han llegado al uno por ciento de los votos.

Los resultados esgrimen una polarización palpable también en los resultados presidenciales. Por una parte, la ultraderecha da el 'sorpasso' a la derecha tradicional, mientras la populista también asciende. Por otro lado, dentro del Pacto Unidad por Chile, la izquierda moderada de Socialismo Democrático --integrada por los partidos por la Democracia, Socialista, Radical y Liberal-- se ha visto superada por sus socios, el Frente Amplio del presidente del país, Gabriel Boric, y el Partido Comunista, de Jara.