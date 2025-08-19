La coalición de socios de Ucrania analiza medidas contra Rusia hasta que termine "su invasión ilegal"

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablan en la Casa Blanca - Aaron Schwartz/PA Wire/dpa

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los países de la Coalición de Voluntarios, que aglutina a una treintena de gobiernos aliados de Ucrania, han analizado este martes en una reunión los resultados de la cumbre del lunes en Washington y las futuras medidas de presión contra Rusia hasta que termine "su invasión ilegal".

El encuentro había sido convocado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, dos de los líderes europeos que acudieron el lunes a la Casa Blanca para arropar al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski.

España, miembro también de la Coalición de Voluntarios, ha estado representada en la nueva cita telemática por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, que ha cubierto la baja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visita en varias de las zonas afectadas por la ola de incendios forestales.

Starmer ha resaltado durante la charla "el verdadero sentido de unidad" entre Ucrania y sus aliados, un elemento clave con vistas a seguir tratando "en los próximos días" las garantías de seguridad que reclama Zelenski y un potencial despliegue de tropas sobre el terreno "si acaban los combates", informa Downing Street en un comunicado.

El 'premier' británico espera que "en los próximos días y semanas" haya nuevos avances, por lo que prevé que "pronto" la Coalición de Voluntarios vuelva a reunirse.