Una colisión entre dos autobuses deja 35 muertos y 30 heridos en el centro de Siria

Archivo - Imagen de archivo de la Policía siria - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 35 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas este sábado en el centro de Siria como consecuencia de un choque entre dos autobuses, uno que transportaba a civiles y otro a fuerzas de seguridad sirias, en la carretera que une la ciudad de Deir Ezzor con la capital, Damasco.

El siniestro ha ocurrido a la altura de la histórica ciudad de Palmira y ha desatado una movilización a gran escala del Ministerio de Defensa, que ha enviado a varios helicópteros a la zona para trasladar a los heridos al Hospital Militar de Homs, según informa la agencia oficial de noticias siria SANA.

La Dirección de Salud de Deir Ezzor también ha anunciado la activación del plan de emergencia tras el incidente y la movilización de personal sanitario, incluidos médicos y enfermeras.

El ministro del Interior sirio, Anas Jatab, ha trasladado ya sus condolencias a los afectados y prometido una investigación sobre lo ocurrido.

La carretera entre Deir Ezzor y Damasco es conocida como la "Carretera de la Muerte" debido a la gran cantidad de accidentes de tráfico que han ocurrido allí en los últimos años: comprende un solo carril para ir y volver sin una mediana entre las dos direcciones y está repleta de baches.

Como recuerdan fuentes locales a Syria TV, los residentes de localidades próximas llevan años pidendo a las autoridades (tanto el antiguo régimen de Bashar al Assad como al nuevo gobierno del exyihadista Ahmed Al Shara) que pongan en marcha un plan de infraestructuras para mejorar la vía.