Colombia calcula que unos 40.000 venezolanos cruzan a diario la frontera

Publicado 10/06/2019 18:18:06 CET

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 40.000 venezolanos cruzan a diario la frontera hacia Colombia, aunque solo unos 2.000 se quedan en el país vecino, según ha informado este lunes el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, tras el primer fin de semana de reapertura de la línea limítrofe.

Kruger ha contado en Caracol Radio que, de las 40.000 personas que llegan a diario desde Venezuela, la mayoría regresan a su país de origen. Solo 5.000 optan por permanecer fuera, de los cuales 2.000 se quedan en territorio colombiano.

Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado Venezuela en los últimos años, de acuerdo con las cifras facilitadas la semana pasada por la ONU. Colombia ya cuenta con 1,3 millones, seguido de Perú (768.000), Chile (288.000), Ecuador (263.000), Argentina (130.000) y Brasil (168.000).

El flujo migratorio se redujo a raíz del cierre de la frontera, ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado mes de febrero después de que el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, intentará introducir ayuda humanitaria en Venezuela a través de Colombia.

El presidente venezolano ordenó reabrir la frontera desde el sábado a la altura del estado de Táchira. Desde entonces, "las personas están usando los puntos autorizados", reduciéndose los cruces por las trochas o pasos ilegales donde los migrantes se exponen a numerosos "abusos", ha comentado Kruger.

Kruger explicó el domingo en un comunicado que "esta reducción del paso por trocha se reflejó, principalmente, en la salida de ciudadanos venezolanos, quienes normalmente van a abastecerse de productos básicos a Colombia y que, durante el cierre, usaban los pasos irregulares para regresar a su país".

"Durante el día de hoy, más de 37.000 ciudadanos venezolanos han logrado regresar a su país con productos de primera necesidad, sin tener que poner su vida en peligro en las denominadas trochas o teniendo que pagar para poder cruzar por estos lugares", valoró.

No obstante, Kurger subrayó que "la felicidad no es completa" porque el cierre fronterizo se mantiene en otros puntos, "lo que no sólo dificulta la movilidad, sino que representa un riesgo frente a una posible aglomeración de personas".

"El llamado es a que se retiren los contenedores (que obstruyen la frontera) y se facilite la movilidad del pueblo venezolano, un pueblo que ha respondido a la regularidad, diciéndole 'no' a las trochas y usando los pasos habilitados", reclamó Kruger.

CRISIS POLÍTICA

La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato que no reconocen ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional porque se basa en los resultados de unas elecciones presidenciales, las del 20 de mayo de 2018, que consideran fraudulentas.

En respuesta, Guaidó se declaró mandatario interino el 23 de enero con el triple objetivo de "cesar la usurpación", crear un "gobierno de transición" y celebrar "elecciones libres". Ha sido reconocido por Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos y muchos europeos, incluido España.

A raíz de la asonada militar del 30 de abril, la situación se ha complicado y Gobierno y oposición han accedido a mantener contactos exploratorios en Noruega con el propósito de reanudar un diálogo que se ha resistido estos años. De momento, no ha dado más resultado que el compromiso de las partes de seguir hablando.