Colombia demandará a Walmart por la venta de un jersey que vinculaba al país con la cocaína

Publicado 11/12/2019 18:34:03 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Colombia demandará a la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, Walmart, y le pedirá una indemnización por la venta de un jersey navideño que vinculaba al país con la cocaína.

El jersey fue comercializado por un vendedor externo en la página web canadiense de Walmart, donde se podía ver a Santa Claus sentado frente a tres líneas blancas que simulan la cocaína con un texto en el que se podía leer "Deja que nieve".

En el anuncio de la prenda, ponía que a Santa Claus "le gusta saborear el momento cuando pone sus manos en nieve colombiana de calidad. La coloca en rayas perfectas en su mesa de café y después esnifa con fuerza para oler el aroma de calidad de la nieve".

La empresa retiró el anuncio de su página web y pidió disculpas por el mismo al señalar que esos jerseys no representaban "los valores" de Walmart y no tenían cabida en su página web, según indicó un portavoz el pasado sábado a 'Global News', lamentando cualquier "ofensa no intencionada".

Pese a que Walmart retiró esta prensa de la venta, otras páginas webs han empezado a comercializarla, además de incluir otros productos con la misma imagen.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, Camilo Gómez, ha señalado este martes que el anuncio es "una ofensa al país que genera daños a los productos legales de Colombia y a la reputación del país", según informaron medios colombianos.

Por ello, Colombia va a reclamar daños y perjuicios a la empresa que irán destinados a las víctimas del tráfico de drogas y, si finalmente no los obtienen, llevarán el caso a los tribunales, según ha afirmado Gómez en Blu Radio.

En este sentido, Gómez ha confirmado que Colombia "no se puede quedar callada" después de la venta de este tipo de artículos que hacían apología de la cocaína colombiana. Además y según ha recogido 'El Espectador', la indemnización dependerá de cuántas personas pudieron ver la publicidad de Walmart para realizar un cálculo.

El país sudamericano es el mayor productor de cocaína del mundo y el Gobierno ha intentando durante décadas acabar con su venta, que contribuye al auge de la violencia en muchas partes del país donde se cultiva la planta de la coca.