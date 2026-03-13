Colombia incauta cerca de una tonelada de cocaína en una operación de su Armada en el océano Pacífico

Archivo - Submarino que transportaba más de 2,6 toneladas de droga en el Pacífico colombiano - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han anunciado la incautación de cerca de una tonelada de cocaína en una operación llevada a cabo por su Armada en el océano Pacífico, en lo que han descrito como "un golpe contundente al narcotráfico" en la zona.

"Interceptamos una embarcación cargada con cocaína en el Pacífico colombiano", ha dicho el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, que ha subrayado que la Armada detectó una "lancha artesanal sospechosa" en la zona central del Pacífico, "con tres tripulantes y varios costales que ocultaban sustancias ilícitas".

"La rápida reacción de nuestros marinos permitió asegurar la embarcación, el personal y el material, evitando que este cargamento avanzara por las rutas del narcotráfico", ha destacado, antes de especificar que en total han sido incautados 987 kilogramos de cocaína, "una carga que pretendía alimentar las redes del crimen transnacional".

Sánchez ha manifestado que los tres detenidos son ciudadanos colombianos que han sido ya puestos en manos de las autoridades competentes "junto con el material incautado", de cara a que "respondan ante la ley por su presunta participación en esta actividad criminal".

"Con esta acción, nuestras Fuerzas Militares continúan debilitando las economías ilegales que alimentan la violencia. Seguimos firmes en el Pacífico y en todo el territorio nacional, protegiendo la vida, la seguridad y el futuro de Colombia", ha apostillado el ministro de Defensa del país sudamericano.