Colombia refuerza las medidas de seguridad de la candidata Paloma Valencia tras recibir amenazas

La candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia.
MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Colombia han anunciado que han acordado reforzar el dispositivo de seguridad en torno a la candidata a la Presidencia del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, que ha criticado actos de vandalismo cometidos contra una de las sedes de campaña de su formación.
Tras sufrir varias amenazas contra su integridad física, las autoridades han confirmado que "recibirá un refuerzo en términos de seguridad", según informaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, que ha rechazado "de manera categórica" este comportamiento.
"Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos", ha afirmado el ministro, que ha señalado en un mensaje difundido a través de redes sociales que "aumentará la seguridad". "Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección", ha asegurado.
Desde la campaña de Valencia han alertado de que se han registrado amenazas de muerte en redes sociales, donde se ha difundido además una fotografía de la candidata con una corona fúnebre que señala el año de su nacimiento y el 2026 como año de su muerte.
"Está demostrado que no hay garantías suficientes para la oposición en este proceso electoral. Las únicas garantías parecen estar siendo ofrecidas al candidato del Gobierno (Iván Cepeda)", ha lamentado la propia Valencia. Es por eso que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas para "rechazar de manera unánime la violencia".
Valencia ha aprovechado la ocasión para condenar también actos de vandalismo registrados contra la sede de campaña de Centro Democrático en Bucaramanga, donde se han realizado pintadas contra la candidatura de Cepeda, del Movimiento Político Pacto Histórico.
El propio Cepeda ha condenado también "cualquier forma de agresión o violencia política" y ha pedido "respetar y tratar con cuidado toda diferencia política". "Rechazo las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos", ha afirmado, también en redes sociales.