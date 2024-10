Colombia señala que Venezuela "no tiene ninguna información" sobre la muerte de 'Iván Márquez'

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ha confirmado que las autoridades venezolanas les han asegurado que "no tienen ninguna información" sobre la supuesta muerte del líder de Segunda Marquetalia, Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez'.

"No confirmaron lo que se escuchó en medios", ha contado Murillo, después de que esta semana se especulara que el antiguo líder de las disueltas FARC habría muerto durante una operación quirúrgica en Venezuela.

"Nosotros vamos a seguir muy atentos, pero ya tenemos esa respuesta oficial de que no tienen ninguna información", ha zanjado el ministro de Exteriores, quien no obstante, anteriormente, ya señaló que confía en que una posible muerte no afecte a los intentos de negociar la paz con esta disidencia de las FARC.

No es la primera vez que se rumorea sobre su muerte después de que las posiciones que la guerrilla tiene en territorio venezolano cerca de la frontera de Colombia fuera bombardeado en 2022 por el Ejército.

Sin embargo, en mayo de 2024, y tras meses de especulaciones, reapareció. De acuerdo con la guerrilla, 'Márquez' salió ileso de aquel ataque. Meses después, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, reveló que sufrió importantes heridas por un paquete bomba. La operación de la que no habría salido, estaba relacionada con las consecuencias de aquel ataque, en el que habría perdido un ojo y una mano.

Segunda Marquetalia es la primera disidencia de las FARC, después de que 'Márquez', descontento con cómo se estaban aplicando los acuerdos de 2016, retomara la lucha armada en agosto de 2019 junto a otros ilustres guerrilleros, como Seuxis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich'; Henry Castellanos, alias 'Romaña'; y Hernán Darío Velásquez conocido como 'El Paisa', muertos en combate estos años.

'Márquez' ha buscado ese acercamiento con el Gobierno, incapaz ya no solo de enfrentarse al Ejército, sino a otros grupos armados, como la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, que considera traidores a Segunda Marquetalia por ser heredera de esos guerrilleros que firmaron la paz en la capital cubana.