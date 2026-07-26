Colonos israelíes queman dos mezquitas en Cisjordania

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Colonos israelíes han quemado en las últimas horas dos mezquitas de Cisjordania dentro del repunte de asaltos violentos que llevan protagonizando durante las últimas semanas contra la población palestina en este territorio ocupado y que culminaron el viernes con el asesinato de cuatro cisjordanos en una incursión en la población de Tell.

El Consejo Supremo de Fetuas palestino ha denunciado la quema de una mezquita en Kur, cerca de Tulkarem, y otra en Qusra, al sur de Nablús, de momento sin víctimas que lamentar. Además de los desperfectos, en la mezquita de Kur han sido halladas consignas racistas, según recoge la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

El Ejército israelí ha confirmado los incidentes y ha iniciado una investigación, según fuentes militares al 'Times of Israel', bajo sospecha de que se trata de un ataque específico en represalia por la incursión de los colonos en Tell, que acabó con dos isralíes muertos: un reservista que cooperaba con los colonos y un militar; ambos muertos a tiros por un palestino que se hizo con una de sus armas y que las autoridades palestinas justificaron como un acto de defensa propia.

En las paredes de una de las mezquitas se podía leer la frase "La Venganza de Benayahu", en referencia a Benayahu Mellet, el reservista muerto. El Ejército israelí ha traslado su "enérgica condena" a los incidentes de este tipo, "incluidos los daños a las instituciones religiosas, y seguirán actuando con decisión para mantener la seguridad y el orden en la zona".

El Consejo de Cooperación del Golfo, que reúne a los países árabes del golfo Pérsico, ha condenado un "crimen atroz" y exigido a Israel que contenga de una vez a sus colonos. El secretario general del CCG, Jassim Mohamed al Budaiwi, ha denunciado que lo ocurrido "constituye una flagrante violación del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario, y una provocación a los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo".

Estos actos de vandalismo se suman a la lista continua de "violaciones y ataques contra el pueblo palestino y sus lugares sagrados", y se repiten "como resultado de las continuas políticas de protección y de hacer la vista gorda ante los ataques de los colonos, lo que fomenta la impunidad y conduce a una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad en la región".