Los combates en Mogadiscio entre milicias y fuerzas de seguridad dejaron 13 muertos y casi 190 heridos

Archivo - Imagen de archivo de Mogadiscio (Somalia) - Europa Press/Contacto/Yang Guang - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los enfrentamientos de esta semana en la capital de Somalia, Mogadiscio, entre fuerzas del Gobierno y milicias presuntamente asociadas con dos destacados opositores, el ex primer ministro Hasan Alí Jaire y el expresidente Sharif Sheij Ahmed, han dejado al menos 13 muertos y casi 190 heridos de acuerdo con un balance provisional confeccionado por ONG y Naciones Unidas.

El documento, firmado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la ONG del Consejo Noruego para los Refugiados y la organización Protection Cluster Somalia, estima que los enfrentamientos obligaron también a 12.500 familias a abandonar sus hogares.

El Gobierno somalí dio por terminada la crisis este pasado viernes, con la retirada de estas milicias y el comienzo de conversaciones entre notables de comunidades locales e integrantes del partido Himilo Qaran del expresidente Ahmed, según un comunicado recogido por el portal de noticias somalí Hiraan on Line.

No obstante, el país ha llegado a un peligroso punto álgido de los meses de tensión política en torno a la figura del discutido presidente Hasan Sheij Mohamud y sus esfuerzos para mantenerse en el poder.

El presidente somalí anunció la extensión de su mandato hasta el 15 de mayo de 2027 tras el colapso de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición para encontrar una solución a la crisis, en medio de las tensiones en torno a las enmiendas constitucionales para fomentar la celebración de elecciones directas con sufragio universal, que ha provocado enfrentamientos con las autoridades de las regiones semiautónomas de Puntlandia o Jubalandia.