Comienza en China el juicio contra los dos ciudadanos canadienses detenidos por espionaje en el marco del caso Huawei

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de China ha informado de que el juicio contra los ciudadanos canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor, detenidos en 2018 en el marco del caso Huawei por presunto espionaje, ha comenzado este jueves.

Ambos fueron detenidos el 10 de diciembre de 2018 en territorio chino varios días después de que las fuerzas canadienses detuvieran a la jefa ejecutiva del gigante tecnológico Huawei e hija de su fundador, Weng Wanzhou, a petición de Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio chino, Hua Chunying, ha confirmado que los dos ciudadanos canadienses han sido acusados de "poner en peligro la seguridad nacional" del país asiático.

Hua, no obstante, ha asegurado que el caso no está vinculado al arresto de Meng, que lleva encarcelada en Canadá dos años, según informaciones del diario 'The National Post'.

Sin embargo, ha matizado que, al contrario de la detención de Kovrig y Spavor, la de Meng sí se ha producido por "motivos políticos". La ejecutiva china se encuentra bajo arresto domiciliario en Canadá.

El arresto de Meng supuso un punto de inflexión en las relaciones de China con Estados Unidos y Canadá. Pekín ha rechazado los cargos y ha reiterado que la hija del fundador de la compañía está siendo víctima de una persecución política.