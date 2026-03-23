Comienza en Grecia el juicio por el accidente de tren de Tempe, que se saldó con casi 60 muertos

Archivo - Imagen de archivo del accidente de tren de Tempe, en Grecia. - Tzekas Leonidas/Eurokinissi via / DPA - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el trágico accidente de tren que tuvo lugar en febrero de 2023 en la localidad griega de Tempe y que se saldó con 57 muertos ha comenzado este lunes en la ciudad de Larisa, tres años después del que se ha convertido en el incidente ferroviario más mortífero del país, según han confirmado las autoridades.

A medida que aumenta la tensión y los familiares de las víctimas critican el curso de las investigaciones por considerar que no apuntan a los verdaderos responsables del siniestro, un total de 36 acusados --entre los que no hay figuras políticas-- tendrán que defender sus casos ante la Justicia griega.

Un total de 33 de los acusados han sido imputados por "interferir de forma peligrosa en el transporte ferroviario", un cargos que podría acarrear penas a cadena perpetua. Entre los cargos adicionales se encuentra el de homicidio involuntario y negligencia, según informaciones recogidas por el diario griego 'Kathimerini'.

Dada la magnitud del caso y el gran número de testigos --más de 350-- y acusados, se prevé que el juicio se alargue. Entre las personas llamadas a declarar hay supervivientes, familiares de las víctimas, individuos, ejecutivos de empresas, líderes de sindicatos y otras entidades.

De forma paralela, las autoridades han abierto una investigación contra el exministro de Transporte griego Kostas Karamanlis por incumplimiento de deber. En Atenas, la capital, ya arrancó otro juicio contra la Autoridad Nacional de Transparencia por el retraso a la hora de aplicar el proyecto impulsado desde la UE para mejorar la red de trenes de Grecia y los sistemas de control remoto.

El principal acusado es el jefe de la estación de Larisa, que desvió un tren de pasajeros hacia la vía equivocada, lo que provocó una colisión frontal con un tren de mercancías. También se enfrentan a cargos otros dos jefes de estación por supuestamente abandonar su turno antes de tiempo, así como el encargado de inspección local de la compañía ferroviaria nacional (OSE, por sus siglas en griego).

El accidente, que se produjo cuando el tren de pasajeros cubría la distancia entre Atenas y Salónica, provocó una ola de protestas contra lo que muchos consideraron el resultado de décadas de abandono del sector por parte de las autoridades.